Сбив школьницу, водитель спросила, где улица Тургенева. И уехала

В столице Хакасии водитель сбил на обочине ребенка и укатил, спросив у пострадавшего, где находится улица Тургенева. За рулем была женщина.

Происшествие произошло среди бела дня 15 октября на окраине Абакана. В частном секторе на улице Песочной женщина за рулем предположительно «Лады» сбила на обочине 12-летнюю местную жительницу, которая шла навстречу машине. По информации ИА «Хакасия», дама не только не озаботилась состоянием пострадавшей, – она как ни в чем не бывало спросила, как проехать на улицу Тургенева. После чего поехала к той самой улице, до которой оставалось 400 метров.

Госавтоинспекция объявила нарушительницу в розыск. Пострадавшая школьница описала автолюбительницу как женщину лет 40–50 на вид, с волосами красного или бордового цвета.

У пострадавшей – перелом лодыжки и ушиб коленного сустава.





Напомним, на этой неделе дорожная авария унесла жизнь мэра Абакана 66-летнего Николая Булакина. По данным СМИ, ему стало плохо за рулем, потерявший управление Ford Explorer врезался в дерево.