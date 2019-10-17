Дело о до смерти замученном предпринимателе, похищенном у «Монпансье», ушло в суд. Следователи раскопали ещё кое-что

Шестеро человек, обвиняемых в похищении и избиении коммерсанта из Петербурга, который впоследствии скончался, направлено в суд. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Мужчинам вменяют букет уголовных статей. Среди них – разбой с угрозой применения опасного для жизни насилия и оружия, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Последний подозреваемый по делу о похищении бизнесмена, напомним, был задержан летом 2018 года. Само преступление было совершено 4 января того же года, в самый разгар новогодних праздников. На Планерной улице у ТЦ «Монпансье» несколько человек избили и затолкали в багажник зеленого Hyundai 29-летнего предпринимателя, гражданина Азербайджана. Мужчину вывезли в лесополосу Всеволожского района, где снова избили – битой – и оставили на обочине. Через несколько часов потерпевшего нашли прохожие и вызвали ему скорую. Но усилия медиков не помогли: 5-го числа коммерсант умер в больнице.

Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых, в том числе женщину 24 лет. На ее автомобиле коммерсанта и вывезли в лес. По версии следствия, причиной расправы стали деловые отношения дамы с потерпевшим. Двух задержанных тогда же отправили в СИЗО.





Один из арестованных, Хайдаров, работал мясником в специализированном магазине.

Кроме того, обвиняемые, по информации следствия, по ночам промышляли разбоями. Им вменяют как минимум 3 эпизода нападений на торговые точки. Также двое злоумышленников в Выборгском районе, угрожая пистолетом мужчине, отобрали у него автомобиль «Деу Нексия».