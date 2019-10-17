ГИБДД хочет установить камеры на служебных машинах, чтобы ловить нарушителей прямо в потоке

Комплексы видеофиксации планируется устанавливать на патрульные автомобили. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке. Один из производителей такой техники работает в Санкт-Петербурге.

О перспективной разработке – мобильных камерах, встраиваемых в балку патрульных автомобилей, – сообщил 17 октября глава ГИБДД России Михаил Черников на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, там же, где он рассказывал о новом приборе для выявления водителей-наркоманов. Закупка подобной техники, по данным «Коммерсанта», может начаться в следующем году.

В ГИБДД считают, что подобные камеры должны прийти на смену мобильным «треногам», которые давно вызывают раздражение у населения. По словам Черникова, они призваны «минимизировать претензии и недоверие населения к передвижным комплексам».

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют, – пояснил чиновник изданию. – Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины».





В России есть два производителя камер, способных замерять скорость на ходу. Петербургская компания «Симикон» сертифицировала комплекс «Кордон Про», который устанавливается на треноге прямо в багажник или на крышу хетчбэка и замеряет скорость у машин, едущих сзади. Собственную скорость прибор измеряет радаром, получая отражённый от дороги сигнал. Второй производитель – смоленский «Арсенал 67» – выпускает балки со встроенной камерой, устанавливаемые на крышу патрульной машины.