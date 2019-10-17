Минтранс хочет радикально снизить требования к владельцам легких самолетов. Начнут с отмены сертификации

Радикально смягчить требования законодательства к владельцам легких и сверхлегких воздушных судов предложили в Минтрансе с 2021 года. Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дорожную карту, подготовленную министерством.

Под легкой авиацией понимаются самолеты максимальной взлетной массой не более 5,7 тонны, а сверхлегкими считаются суда массой не более 495 килограммов (в том числе планеры, парапланы и т. д.).

Минтранс предлагает отменить обязательную сертификацию таких самолетов, а сверхлегкие суда исключить из законодательства о транспортной безопасности. Ведомство также предлагает ввести уведомительный порядок начала ведения предпринимательской деятельности для компаний, осуществляющих коммерческие перевозки на легких судах и управляющих аэродромами, предназначенными для приема судов вместимостью менее 20 человек. По данным газеты, к 2021 году предлагается разработать отдельные нормы летной годности для сверхлегких самолетов. Предполагается также снижение требований к организациям, выполняющим их ремонт и техобслуживание.

Собеседник издания отметил, что сегодня оформление всех документов для самолета в России обходится в 0,6–2,5 миллиона рублей и занимает не менее шести месяцев, тогда как, к примеру, в Чехии все процедуры можно пройти за месяц. По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан – владельцев воздушных судов (АОПА), в России сегодня эксплуатируется 4,44 тысячи легких и сверхлегких воздушных судов без учета Ан-2. С учетом Ан-2 их число достигает 5,53 тысячи машин.



