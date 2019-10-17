Машины тушили на юге и севере Петербурга. На Богатырском очевидцы успели вытолкать горящую БМВ с парковки

Дважды за ночь в противоположных частях Петербурга горели автомобили на стоянках.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 17 октября в 2:42 поступил вызов в посёлок Горелово (Красносельский район). Там у дома 56, корпус 2, по Красносельскому шоссе в Audi выгорел отсек двигателя. Два пожарных расчёта приехали и потушили машину меньше чем за 15 минут.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com





За полчаса до полуночи тушили BMW в Приморском районе, у дома 50, корпус 1, по Богатырскому проспекту, на это у восьми огнеборцев ушло меньше 10 минут. У машины выгорел также моторный отсек.

Причиной был не поджог как месть за парковку на газоне, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Знакомого машина, – рассказывает Олег. – Коротнуло под капотом, загорелась быстро, успели её хоть на газон вытащить, чтобы соседние машины не цепануло».

Сведения о пострадавших в обоих случаях не поступали, отмечают в ГУ МЧС.