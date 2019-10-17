Болгарский студент заявил об изнасиловании в «заброшке» Невского района

Прогулка студента из Болгарии по Невскому району Петербурга привела к неожиданным последствиям. Молодого человека силой принудили к сексу двое незнакомцев.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования», о неприятностях знакомого иностранца заявила петербурженка. Около полуночи 17 октября она позвонила в полицию и рассказала, что на её приятеля-студента напали, а затем изнасиловали в районе станции метро «Проспект Большевиков».

Сотрудники правоохранительных органов отыскали пострадавшего болгарина в больнице, тот подтвердил информацию, добавив, что все произошло около четырёх дня 16 октября недалеко от метро. С его слов выходит так, что двое славян силой взяли его в одном из заброшенных домов.



