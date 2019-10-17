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Общество
17.10.2019 09:16
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СМИ: Сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу, велели быть бдительными и соблюдать конспирацию

Госкорпорация «Роскосмос» ужесточила правила выезда за границу для всех сотрудников подведомственных предприятий. Раньше ограничения касались только имеющих доступ к государственной тайне. Список рекомендаций похож на пособие для начинающего конспиратора.

О нововведении 17 октября газете «Ведомости» рассказали два источника в космической промышленности. По словам собеседников газеты, о новом порядке сотрудники узнали из письма, которое было разослано еще в августе. Ужесточение правил, как утверждают источники, в госкорпорации объяснили «нарастанием геополитической напряженности и ужесточением рядом государств санкционной политики по отношению к России». Также сотрудникам указали на повышенный интерес со стороны иностранной разведки.

Согласно письму, от работников госкорпорации требуется письменно уведомлять службу безопасности о времени и месте выезда, цели поездки и т. д. Как пишут «Ведомости», сотрудникам «Роскосмоса» указано не болтать о целях поездки случайным попутчикам, аккуратничать с алкоголем, не встревать в споры на политические и религиозные темы и не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах. Также им не стоит назначать встречи в малолюдных или отдаленных от гостиницы местах, для этих целей лучше подойдет кафе или ресторан в самом отеле.

В случае любой «тревожащей» ситуации сотруднику стоит связаться с местом работы. Говорится в письме и о том, что делать, если работника взяли в заложники.


«Если вас взяли заложником, следует не оказывать сопротивления и не раздражать тех, кто вас захватил, – цитируют «Ведомости» письмо. – Постарайтесь как можно больше запомнить о похитителях, но сохраняйте чувство собственного достоинства. Избегайте оскорбительных и провокационных заявлений. Бежать пытайтесь только в том случае, если есть абсолютная уверенность в успехе. Ни в коем случае инициативно не предлагайте похитителям никакую информацию».

Далее, как продолжают авторы письма, в гостинице стоит обратить внимание на нежелание персонала устранять неполадки в номере и настойчивые просьбы переселиться в другой, поскольку это может говорить о наличие прослушки. Покидая гостиницу, работнику космической фирмы рекомендовано не сообщать портье о том, куда он уходит и когда намерен вернуться. Если же по приходе в гостиницу ключ от номера находится не у портье, а в самом номере присутствует обслуживающий персонал (например, сантехник), это стоит расценивать как интерес со стороны иностранных спецслужб.

Представитель «Роскосмоса» от комментариев воздержался.

Ранее сообщалось, что после бегства главы НИИ космического приборостроения Юрия Яскина сотрудникам Роскосмоса, имеющим доступ к гостайне, ужесточили правила выезда за границу.

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