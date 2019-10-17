Фура на Левашовском, обмотавшись отбойником, полностью перекрыла встречную полосу

Мощная пробка образовалась на Левашовском и Горском шоссе в Петербурге рано утром 17 октября из-за ДТП. О нём рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

У завода Hyundai Motor фура выехала на встречную полосу, уложив дорожный знак и продавив отбойник так, что он обмотал её, как лента. К счастью, встречка в этот момент была пустой. По словам Павла, водитель уходил от столкновения: его якобы подрезали.

Движение оказалось перекрыто, и образовалась почти глухая пробка. Около 8:20 фуру сдвинули, открыв одну полосу. Затор всё ещё сохраняется.





В целом по городу сейчас обычные для этого времени суток «красные» 7 баллов.

Несколько часов назад, вечером 16 октября, другая фура частично перекрыла заезд на КАД – водитель допустил опрокидывание на бок.