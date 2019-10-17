В Новосибирске ученицу старших классов нашли мёртвой в школьном туалете

Ученицу девятого класса нашли мёртвой в школе Советского района Новосибирска утром 17 октября. Школьница отпросилась с урока в туалет, в котором через некоторое время нашли ее тело.

На место вызвали скорую помощь. Медики прибыли на место через пять минут после вызова, однако помочь подростку уже ничем не могли, пишет портал NGS.ru.

«Там был труп ребёнка до прибытия, поэтому не было никакого шанса. Слишком много времени прошло, пока обнаружили», — рассказала главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Предполагается, что смерть девочки не носила случайный характер, но и не имеет характер криминальный.





Ученики рассказали журналистам, что девочка была новенькой в классе и ее считали «странной». Из-за ЧП детей отпустили по домамю На месте работают следователи.

В Следственном комитете по Новосибирской области после инцидента возбудили уголовное дело, однако статью не уточнили. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.