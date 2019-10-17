Драгдилер с килограммом наркотиков вывел петербургских оперативников на лабораторию с кристаллами

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 37-летнего мужчину, который незаконно продавал свой товар в Невском районе Петербурга.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), операция по взятию с поличным была проведена во второй половине дня 15 октября. Мужчина продал почти килограмм синтетического наркотика у дома №65/2 по улице Варшавской. На следующий день после проведённой экспертизы было возбуждено уголовное дело о сбыте в особо крупном размере.

По месту проживания предполагаемого драгдилера на Варшавской улице,69/3 изъяли ещё около 200 граммов вещества, а также компьютеры, смартфоны и сим-карты. Удалось полиции и отыскать лабораторию, где производился запрещённый стимулятор. Она находилась неподалёку – на той же улице, только в доме №19/2. Оперативники нашли там почти 1300 граммов наркотика, химические реагенты, инструментарий, оборудование.

Напомним, 15 октября между Москвой и Петербургом полицейские остановили машину, в которой оказался килограмм «соли».



