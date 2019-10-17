«Попрошу делать взносы». В России упростили взыскание долгов с дачников

Дачникам-должникам в России усложнили жизнь. Деньги с неплательщиков взносов будет садовые товарищества будут собирать по облегченной процедуре, сообщает 17 октября «Российская газета».

Взыскание упростили поправки в Гражданский процессуальный кодекс. Раньше требовалось обращаться с иском в суд, теперь же достаточно будет получить судебный приказ в мировом суде. Заявитель получает на руки документ, с которым идет в банк, чтобы автоматически списать деньги со счета должника.

Как пояснил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным должником можно считать каждого десятого садовода. У многих из них сумма долга составляет более 50 тыс рублей. Годовой взнос в среднем составляет 12-14 тысяч рублей.

Судебный приказ выносится без вызова сторон и без разбирательства. Судья просто проверяет документы и выносит решение, которое имеет силу исполнительного листа. При этом должник о разбирательстве, как правило не знает. По закону, копия судебного приказа направляется ответчику. Если в течение 10 дней он не представит свои возражения, то он вступает в силу. В противном случае, дело уходит в суд для полноценного разбирательства.

Многие не живут по месту прописки, другие могут быть в отъезде или несколько дней не заглядывать в почтовый ящик, и в абсолютном большинстве люди узнают о приказе, когда деньги с их счета сняты.



