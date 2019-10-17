В Петербурге шесть банков начнут оказывать госулуги. Без дополнительной платы

Шесть банков примут участие в эксперименте по оказанию государственных услуг населению России. Проект разработало Минэкономразвития. Предполагается, что он позволить разгрузить МФЦ, при этом нововведение не потребует дополнительных затрат.

В новом статусе с 2020 года выступят Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь банк, Газпромбанк и Тинькофф, пишет 17 октября РБК со ссылкой на «Известия». Пилотными регионами станут Петербург, Подмосковье, Астраханская и Кировская области, а также Башкирия.

Кредитные организации смогут выплачивать пенсии и материнский капитал, регистрировать и снимать с учета страхователей, принимать налоговые декларации, оформлять ИП и так далее. При этом, дополнительная плата за госуслуги взиматься не будет.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов заявил, что в ходе эксперимента безопасность личных данных россиян будет гарантирована.

Эксперимент продлится два года. Если результаты окажутся удачными, то его распространят на всю страну.



