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Общество
17.10.2019 07:53
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Снизить потребление нелегального алкоголя в России сочли недостижимой целью

Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений. Об этом говорится в аналитическом материале Счетной палаты по госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», пишет 17 октября РБК.

Госпрограмма содержит целевой показатель «снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения». Он отражает объем потребления незарегистрированного алкоголя (контрафакта, самогона, аптечной настойки боярышника, спиртосодержащей парфюмерии и т.д.).

В действующей пока редакции госпрограммы годовое потребление неучтенного алкоголя в 2020 году должно сократиться до 2,2 л на человека (с 2,6 л в 2019 году), в 2021-м — до 1,9 л, а в 2022 году — до 1,6 л. К 2024 году целевой показатель должен составить 1,2 л.

Однако, как отмечает Счетная палата, целевые значения показателя «предложено скорректировать в сторону ухудшения в связи с рисками его недостижения в плановом периоде». Инициатором изменений выступает Росалкогольрегулирование.


В 2020 году планку намерены установить на уровне 2,4 л, в 2021-м — 2,3 л, в 2022 году — 2,2 л на человека (см. инфографику). Таким образом сокращение потребления россиянами нелегального алкоголя будет идти медленнее, чем планировалось, то есть вместо сокращения за три года на 38% предлагается сократить всего на 15%.

Тем не менее потребление алкоголя в России сокращается и по официальным данным, и по независимым оценкам.

В апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что за восемь лет россияне стали пить почти вдвое меньше. По ее словам, в 2018 году на душу населения приходилось 9,3 л алкоголя (в литрах чистого спирта, легальные и нелегальные продажи), а в 2011 году — 18 л.

Совокупное потребление крепкого спиртного сократилось с 9,9 л на душу населения в 2008 году до 5,5 л в 2017 году, следует из данных Минздрава.

По данным ВОЗ, употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. В том числе на 48% упало незарегистрированное потребление алкоголя.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в России начнут действовать новые акцизы на российские вина. Ставка повысится в шесть раз – с 5 до 30 рублей. Этого требуют нормы Всемирной торговой организации, чтобы уравнять ставки на отечественные и зарубежные напитки. Эксперты опасаются, что часть продукции уйдет в нелегальный сектор.

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