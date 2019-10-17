Российскую молодёжь хотят воспитывать в Интернете. Путин поручил правительству изучить, что она делает в Сети

Правительство России выяснит, каким образом молодежь ведет себя в Интернете и что там предпочитает делать. Поручение дал президент страны Владимир Путин. Документ 17 октября опубликован на сайте Кремля.

Исследование проведут, чтобы повысить уровень инфированности органов госвласти, которые ведут воспитательную работу. Им необходимо понять «влияние информационной среды на формирование взгялдов подрастающего поколения», говорится в документе.

Также президент поручил созать координационный центр, который булет производить и распространять в Сети контент для «духовно-нравственного воспитания молодежи».

Поручения должны быть выполнены к 1 декабря этого года. Ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.





Ранее правительство решило выяснить, что именно граждане страны смотрят в Сети и какие площадки наиболее влияют на общественное мнение. Для этого предлагается создать специальную систему учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы.