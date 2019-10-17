Бизнес предупредил россиян, что новый налог Чубайса может поднять тарифы ЖКХ и разогнать инфляцию

Законопроект Минэкономразвития об «углеродном налоге» под редакцией Минэкономразвития не нашел поддержки в Совете Федерации. Сенаторы опасаются негативного влияния на экономику, а в Минэнерго говорят, что налог приведет к росту тарифов для населения.

«Угледродный налог» в июне этого года предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Сбор предлагают взимать за превышение выброса парниковых газов, чтобы стимулировать промышленников ответственно относится к экологии, пишет 17 октября «Лента.ру» со ссылкой на «Известия».

В Совфеде опасаются, что налог скажется на росте экономики. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что «углеродный налог» спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.

В Минэнерго привели конкретные цифры. Тепло полностью тарифицируемый вид энергии и введение нового налога обернется ростом тарифов для населения. Каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.





В Совфеде заключили, что сначала нужно разобраться с объемами выбросов и ставками, а уже затем вносить поправки в законопроект.

В 2015 году в Париже прошел климатический саммит ООН. По итогам все 196 представителей стран-участниц утвердили новое рамочное соглашение, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предотвращению изменения климата.