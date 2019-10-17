Центробанк хочет стать «финансовым полицейским» и блокировать счета до решения суда

Банк России хочет получить возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц до решения суда. Для этого регулятор планирует создать правовой механизм, пишут 17 октября «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Как пишеь издание, ЦБ хочет самостоятельно решать, какие счета блокировать. Регулятор объясняет это тем, что при нынешнем положении вещей возмещать ущерб приходится уже после отзыва лицензии, а за это время бенефициары успевают вывести активы.

При этом неясно, по каким параметрам ЦБ будет выявлять реального собственника банка.

Эксперты с осторожностью отнеслись к идее регулятора. Так, партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров считает, что желание ЦБ самостоятельно устанавливать реальных собственников может дорого обойтись бизнесу. Пострадавшим в этом случае придется оспаривать действия регулятора, рискуя лишиться репутации.



