Временный поверенный в делах США на Украине покинул Киев и даст показания в Конгрессе

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор покинул Киев, чтобы в четверг дать показания демократам в нижней палате Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC.

JUST IN: Acting US Amb. to Ukraine Bill Taylor is en route to Washington, DC, after House Democrats requested he appear for deposition in the impeachment inquiry into President Trump.