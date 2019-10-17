Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

"Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики – а я буду. Я уже дал вам немного прочувствовать это с пастором Брансоном", – пишет Трамп Эрдогану. "Не будь упертым парнем. Не валяй дурака", – говорится в письме. Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещённых в РФ РПК и ИГ. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.



