Под Дунайским путепроводом Volkswagen не успел затормозить перед маршруткой. Машина разбита, водитель тоже

ПАЗ и микроавтобус столкнулись на перекрёстке Витебского и Дунайского проспектов вечером 16 октября. Маршрутка была пустой.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, Volkswagen въехал в маршрутку около десяти часов вечера. Водитель пассажирского автобуса остановился на светофоре, следовавший за ним «Мульван» не смог вовремя остановится. На скорости он влетел в ПАЗ, судя по фото из соцсетей вся передняя часть машины разбита. 46-летний водитель микроавтобуса в больнице в тяжёлом состоянии. В маршрутке кроме управлявшего ей мужчины никого не было, он сам не пострадал.



