Майдан по-каталонски. В центре Барселоны жгут покрышки

В Барселоне начались массовые беспорядки, радикалы строят баррикады около здания совета внутренних дел Каталонии, поджигают мусорные контейнеры и машины, передает телеканал 24 Horas.

Volvemos a Barcelona donde los manifestantes han quemado varios coches y material urbano. | Ah? est? nuestro compa?ero @RubenUrdiales. https://t.co/ajB01vFoPd#LaNoche24h pic.twitter.com/bBNQJ5br2U — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 16 октября 2019 г.

Ранее у здания совета произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Радикалы забрасывали полицейских, которые стояли в оцеплении, банками, бутылками, камнями и другими предметами. В ответ полиция применила дубинки и смогла оттеснить протестующих. После этого митингующие начали поджигать мусорные контейнеры и строить баррикады.





В митинге в Барселоне, который проходил по инициативе радикальной организации "Комитеты защиты республики" и закончился беспорядками, приняли участие 22 тысячи человек, сообщает городская гвардия (полиция каталонской столицы).

Митингующие требовали отставки советника внутренних дел женералитета Микеля Бука. Ранее в среду Бук осудил действия радикалов и заявил о правомерности действий каталонских правоохранительных органов в ходе беспорядков.

Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.