Эрдоган прилетит к Путину 22 октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября посетит Россию, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, передает Anadolu со ссылкой на управление по связям администрации турецкого президента.

«Во вторник, 22 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с однодневным визитом. В Сочи глава турецкого государства проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Реджепа Тйипа Эрдогана. В ходе беседы Путин пригласил турецкого лидера посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.





Также лидеры двух стран обсудили обстановку в Сирии, в том числе и ситуацию на севере страны, где Анкара проводит военную операцию. Путин отметил недопустимость освобождения членов террористических организаций, в том числе ИГ (запрещена в РФ), которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями вследствие сложившейся в регионе ситуации.

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.