На берегу Вишневского озера под Выборгом «Приора» улетела в кювет. Водитель умер после столкновения с деревом

Авария без свидетелей и записей с регистратора произошла вечером 16 октября в Выборгском районе Ленобласти. В больнице двое, водитель погиб.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Лада Приора» съехала с трассы между посёлками Красносельское и Правдино, едва выехав из последнего. Около девяти часов вечера водитель на повороте не удержал руль, съехал с дороги и угодил в кювет, «Приора» закончила путь врезавшись в дерево. 43-летний владелец машины умер до приезда скорой, двое его пассажиров, 31 и 27 лет, получили различные травмы, но остались живы. Видеорегистратора в машине не было, поблизости – ни одного очевидца.



