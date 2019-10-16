В суде Петербурга упал замертво задержанный за ограбление депутатского сына. Ему рукоплескали

Суд в Петербурге экстренно остановил процесс по избранию меры пресечения фигуранту дела об ограблении сына депутата ЗакСа. 23-летний Сиевуш Ятимов рухнул в клетке, как подкошенный.

Фото: Фонтанка.ру

Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 октября в Василеостровский районный суд доставили подозреваемых в нападении на предпринимателя и сына депутата Артема Горшечникова. Следствие просило отправить их под стражу.

Когда рассматривалось ходатайство в отношении Ятимова, он упал замертво в клетке с таким видом, будто бы его стремительно покидала жизнь. Симуляцию заметили достаточно быстро, но игру поприветствовали аплодисментами. Ятимов некоторое время еще полежал на полу и поднялся. Конвой ему ни падать не мешал, ни вставать не помогал.

Горшечников-младший воспользовался услугами уличных извозчиков после отдыха на улице Рубинштейна в ночь на субботу, 12 октября. У дома на Морской набережной его побили и отобрали телефон, портмоне, банковские карты – всего на 90 тысяч рублей. Подозреваемые – Ятимов и Умеджон Табаров – были найдены полицией за 72 часа. Их арест предсказуем. Оба являются гражданами Таджикистана и прочных социальных связей в Петербурге не имеют.



