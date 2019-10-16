Путин подписал отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал закон "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Федеральным законом утверждается отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год, содержащий информацию о его доходах, расходах по ведомственной структуре расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, а также об источниках финансирования дефицита федерального бюджета за указанный период", – указывается в сообщении.

Доходы федерального бюджета за 2018 год составили 19 454 369,0 миллионов рублей, расходы – 16 713 002,7 миллионов рублей. Профицит федерального бюджета за 2018 год составил 2 741 366,3 миллионов рублей.



