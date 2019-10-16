Российские военные вошли в город из «плана Эрдогана»

Сирийские войска вошли в город Кобани на границе с Турцией в сопровождении российской военной полиции. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Military Advisor.

A convoy of Syrian Army accompanied by Russian Military Police arrived in Kobani (Ayn al-Arab). pic.twitter.com/0syGpepSJ7 — Military Advisor (@miladvisor) 16 октября 2019 г.

Информацию о прибытии сирийских и российских военных подтверждает Reuters. По данным агентства, это произошло после заключения соглашения между курдской повстанческой группировкой «Демократические силы Сирии» (ДСС) и Дамаском, призванного отразить наступление Турции на северо-восток страны.

О том, что сирийская армия вошла в Кобани, сообщалось ранее 16 октября. Отмечалось, что военные закрепляются как в самом городе, так и в его окрестностях.





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о планах занять Кобани и утверждал, что у России нет возражений против включения этого города в зону турецкой военной операции. Москва эту информацию опровергла и отметила, что в ходе переговоров такой вопрос не обсуждался.

Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии днем 9 октября. Турецкие войска ведут борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Также в ходе операции планируется создание зоны безопасности вдоль всей границы.