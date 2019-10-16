Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв за €99, передает Catholic News Agency (CNA).

Устройство, разработанное тайваньской компанией GadgTek Inc (GTI) для инициативы Ватикана Pope’s Worldwide Prayer Network, представляет собой браслет из черных бусин и «умного» устройства в виде креста. Чтобы активировать устройство, надо провести им около экрана смартфона или планшета на iOS или Android.

Девайс синхронизируется со специальным приложением «Кликни, чтобы помолиться». Оно содержит аудиозаписи молитв, религиозные тексты и отслеживает прогресс пользователя.



