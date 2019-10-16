Brexit'у дорогу. Джонсону удалось договориться с Северной Ирландией

Североирландская Демократическая юнионистская партия приняла последние предложения, которые ей предложило британское правительство. Об этом сообщает 16 октября «Интерфакс» со ссылкой на телерадиоканал RTE.

Ранее сообщалось, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар ранее в среду заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского Союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Однако в среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что премьер Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.



