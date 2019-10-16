Принц Гарри не сдержал слез на благотворительном вечере, вспоминая о беременности Меган Маркл

На вечере фонда WellChild Awards, чьим покровителем является принц Гарри, он вспомнил о днях, когда они с женой узнали, что станут родителями. С ним растрогался весь зал.

Prince Harry overcome with emotion as he hails ‘inspirational’ children at WellChild awardshttps://t.co/bSyYdgzLfC pic.twitter.com/aVIi5lbFfb — ITV News (@itvnews) October 15, 2019





Организации WellChild помогает подросткам с особенностями развития. Среди её целей помочь семьям таких детей проводить время дома, а не в больнице. На церемонии награждения, которая прошла 16 октября, как пишет «Сноб», Гарри вспомнил как год назад в это же время они с Меган узнали, что станут родителями.

Принц вспомнил как сжимал руку жены и оба думали,

«каково быть родителями, и каково это — делать все возможное, чтобы защитить и помочь ребенку, если он родится с проблемами со здоровьем».

Первенец пары, сын Арчи родился 6 мая.