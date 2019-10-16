На Бермудах разрешили платить налоги криптовалютой
Пополнять бюджет островов планируют за счет стейблкоинов USDC. Первой страной, разрешивший использовать в налоговой систему криптовалюту, стали Бермудские острова.
Как пишет 16 октября издание The Bell, правительство островов обосновало свое решение принимать налоги и сборы в USDC инициативой по использованию «децентрализованных финансовых протоколов и сервисов».
Справка:
Стейблкоин — цифровая валюта, привязанная к «настоящему» активу (традиционная валюта, золото, корзина валют). Такая привязка делает криптовалюту менее волатильной. К 19:40 мск 16 октября один USDC стоил один доллар США.