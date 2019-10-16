The Telegraph: Россия стращает британских военных через СМС

Дислоцированные в Эстонии британские военные мужественно противостоят российской угрозе, настигающей их через соцсети и СМС. Об этом 15 октября сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, подозрительная рассылка уже некоторое время приходит военным на мобильные телефоны, а также в Facebook и Twitter. Один из солдат на условиях анонимности признался, что в одном из сообщений было сказано «Мы следим за тобой». По его словам, такие намёки несколько беспокоят, но военнослужащие стойко выдерживают эпистолярный прессинг и стараются не реагировать.

В Минобороны Соединённого Королевства считают, что за рассылкой стоит Москва. Предполагается, что СМС – это орудия кибервойны, которые должны сломить дух и запугать солдат. The Telegraph обратилось за комментарием к министерству обороны РФ, но ответа не получило.

Военная группировка НАТО в эстонском городе Тапа сдерживает «российскую агрессию» с 2017 года. В 140 километрах от российской границы размещаются военнослужащие Франции, Дании и Великобритании, которая весной довела контингент до тысячи человек.



