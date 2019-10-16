Официально с уведомлением. Посольство США в России прокомментировало информацию о снятых с поезда на Северодвинск американских дипломатах

Американские дипломаты находились в Неноксе с официальной поездкой, заявила РИА Новостям 16 окятбяр пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.

«Американские дипломаты находились с официальной поездкой и должным образом уведомили о ней министерство обороны с помощью извещения о поездке», – заявила Росс.







Трех пассажиров поезда Ненокс — Северодвинск сняли днем 14 октября. По данным СМИ, это были два офицера в звании не ниже полковника и атташе посольства США в России: военно-морской атташе, военный атташе и атташе.

После проверки документов их отпустили.





Дипломаты успели посетить Ненокс – ближайший к одноименному военному полигону ВМФ населенный пункт.

На этом полигоне 8 августа при испытаниях новейшего оружия произошел взрыв, погибли пять сотрудников Росатома.