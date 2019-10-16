На Светлановском у троллейбуса задымили «рога». Пассажирам пришлось эвакуироваться

Короткое замыкание в высоковольтном щите на крыше троллейбуса остановило путь жителей Калининского района Петербурга до дома вечером 16 октября.

О возгорании в соцсетях сообщили очевидцы, уточнив, что троллейбус задымился напротив универсама «Сампо», он находится в 40-м доме по Светлановскому проспекту. На кадрах видно клубы дыма и открытый огонь.

По данным городского управление МЧС, на крыше троллейбуса 13-го маршрута произошло короткое замыкание. Обошлось без пострадавших, все пассажиры вышли сами.

Дозвониться до Горэлектротранса «Фонтанке» пока не удалось.



