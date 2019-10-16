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Общество
17.10.2019 11:17
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Колобков, Исинбаева или Журова — на кого намекает гендиректор РУСАДА?

Генеральный директор РУСАДА считает, что допинг-пробы могли подменить, чтобы защитить атлетов, ушедших во власть. «Фонтанка» вспомнила самых ярких представителей российского спорта, подходящих под это описание.

Колобков, Исинбаева или Журова — на кого намекает гендиректор РУСАДА?

Перелетев через Атлантический океан, генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сделал несколько громких заявлений. Позже в интервью «Фонтанке» он от своих слов не отказался, но уточнил, что это его личное мнение, основанное на логических умозаключениях. В частности, он предположил, что изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которые могут оставить Россию без двух ближайших Олимпиад, могли сделать в интересах бывших спортсменов, занимающих сейчас высокопоставленные посты.

Из недавно закончивших выступать спортсменов мало кто успел высоко взлететь по карьерной лестнице. Но есть и те, кто успел неплохо устроиться.

Наталья Ищенко. Синхронное плавание. Пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира. Министр спорта Калининградской области.


Алексей Воевода. Бобслей. Двукратный призер Олимпийских игр (2006, 2010), чемпион мира 2011 года. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» VII созыва. В 2017 году решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил лишен двух золотых медалей Олимпиады-2014.

Антон Шипулин. Биатлон. Олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призер Олимпиады 2010 года, чемпион мира 2017 года, шестикратный призер чемпионатов мира. Депутат Государственной думы VII созыва.

Иван Черезов. Биатлон. Двукратный призер Олимпийских игр (серебро-2006, бронза-2010), трехкратный чемпион мира. Президент Федерации биатлона Удмуртии. Член правления Союза биатлонистов России.

Наталья Антюх. Бег с барьерами. Олимпийская чемпионка (2012). Глава комитета по спорту Петербурга.

Анастасия Давыдова. Синхронное плавание. Пятикратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира. Генеральный секретарь Олимпийского комитета России, член Совета содействия Олимпийского комитета России, член Исполнительного комитета Олимпийского комитета России.

Евгений Коротышкин. Плавание. Призер Олимпиады-2012, чемпион мира 2010 года. Президент Федерации плавания г. Москвы, член президиума Всероссийской федерации плавания.

Гораздо больше спортсменов успели добраться до высших эшелонов власти из чуть более старшего поколения. Вот лишь несколько примеров. 

Павел Колобков. Фехтование. Олимпийский чемпион (2000). Шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Министр спорта РФ.

Елена Исинбаева. Прыжки с шестом. Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. Член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). В декабре 2016 года была назначена главой наблюдательного совета РУСАДА, в марте 2017-го переизбрана на эту должность. WADA отрицательно отнеслось к этому назначению и потребовало отставки Исинбаевой. В мае 2017 года это требование было удовлетворено. Требование WADA основывалось на том, что назначение Исинбаевой было произведено по рекомендации Олимпийского комитета России, следовательно, она не могла считаться независимым лицом.

Владимир Драчев. Биатлон. Двукратный призер Олимпиады (1994, 1998). Президента Союза биатлонистов России. Депутат Госдумы VII (действующего) созыва. Бывший глава Всеволожского района Ленинградской области.

Андрей Кириленко. Баскетбол. Бронзовый призер Олимпиады-2012. Президент Российской федерации баскетбола.

Александр Попов. Плавание. 4-кратный олимпийский чемпион (1992, 1996), 6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы. Почетный член Международного олимпийского комитета. Член Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту. Член Исполкома Олимпийского комитета России. 

Светлана Журова. Конькобежный спорт. Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, бывший член Совета Федерации Федерального собрания РФ и Высшего совета партии «Единая Россия».

Бувайсар Сайтиев. Вольная борьба. Трехкратный чемпион Олимпиады (1996, 2004, 2008). Депутат Государственной думы VII созыва, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Советник глав Чечни и Дагестана.

Несмотря на то, что в основном WADA интересуют данные с последних трех-четырех Олимпиад, в Московской лаборатории, как подтвердили «Фонтанке» в РУСАДА, хранятся и более старые допинг-пробы. А значит, под ударом может оказаться практически любой легендарный спортсмен. 

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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