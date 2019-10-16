Проведите крестом у экрана смартфона. Ватикан выпустил «умные» четки

Ватикан под своим брендом выпустил электронные четки с функциями фитнес-браслета, которые подключаются к мобильному приложению Click to Pray (кликни для молитвы).

Четки, как пишет 16 октября «Сноб», состоят из десяти черных агатовых и гематитовых бусин. В крест, который к ним прикреплен, вмонтирован накопитель данных. Активировать приложение можно, если провести крестом у экрана мобильного телефона.

В нем уже есть тексты религиозного содержания и аудиозаписи молитв. Пользователь может отслеживать прогресс, когда учит каждую из молитв.





Новый гаджет, как надеются в католической церкви, привлечет молодежь.

Отметим, что в создании четок приняла участие компания Acer, которая год назад создавала «умные» буддистские четки.