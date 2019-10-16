Закрыть тубдиспансер в Курганской области велел Роспотребнадзор. Ранее сообщалось о забаррикадировавшихся в здании врачах и пациентах

Поводом для закрытия отделения Областного противотуберкулезного тубдиспансера в поселке Чернавский стал полный износ теплотрассы, зимой учреждение было бы невозможно протопить. В областном правительстве утверждают, что врачей не оставили без денег и работы, а пациентов — без лечения.

Об этом «Фонтанке» вечером 16 октября рассказали в пресс-службе правительства Курганской области. Там утверждают, что информация о недоплатах, о которых писало издание Znak.com, не соответствует действительности.

«Персоналу отделения заблаговременно, в соответствии с действующим законодательством, предложили перевестись на аналогичные должности в другие структурные подразделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера с сохранением среднего заработка. Два врача, обслуживавших данное отделение, уже приступили к работе в Кургане. Из 40 человек медицинского персонала 25 человек отказались от предложенных им вакансий», – утверждают региональные власти. Там также отметили, что медикам добираться до новых мест работы из Чернавского самостоятельно не придется, для них организована развозка.

Всех пациентов, заверяют чиновники, распределили по другим отделениям диспансера и по улицам никто просто так не ходит. Однако на пресс-конференции, которая была организована 16 октября, представители департамента здравоохранения отметили, что участникам брифинга от «Альянса врачей» стоит сделать флюорографию. На нем, как сообщалось ранее, собрались журналисты и представители вставшего на защиту медиков «Альянса», среди собравшихся присутствовал пациент с открытой формой туберкулеза. В департаменте это назвали «вопиющим нарушением санитарного законодательства».





Что касается повода для консервации отделения, то причиной в первую очередь стал 100-процентный износ теплосетей. Летом туда с инспекцией приезжал Роспотребнадзор и признал отделение в таком состоянии непригодным для использования. Само здание построено в 1966 году и также подлежит основательному ремонту. Когда и на какие средства он начнется — неизвестно.

«Вопрос о выделении средств на проведение капитального ремонта на данный момент решается на уровне правительства Курганской области. О ликвидации данного структурного подразделения речи не идет. Для того чтобы провести ремонт, необходимо приостановить работу отделения. Согласовывать это, в соответствии с уставом, учреждение ни с кем не обязано», – добавила главврач диспансера Юлиана Просвирина.

Отделение остановило работу 15 октября. Несколько врачей не согласились с новыми условиями и забаррикадировались в здании.