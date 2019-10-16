Благодаря читателям «Фонтанки» петербургская команда по кёрлингу на колясках отправится на международный турнир

Команда Санкт-Петербурга по кёрлингу на колясках в ближайшие дни отправиться на международный турнир, который пройдёт в Москве. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей, в том числе и читателей «Фонтанки».

Напомним, в конце сентября Благотворительны фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился за помощью: петербургским спортсменам необходимо было собрать около 80 тысяч рублей на поездку на международный турнир. Деньги нужны для оплаты проезда, проживания и питания на время участия в соревнованиях. Как рассказали в фонде, далеко не все выезды спортсменов могут быть оплачены из городской казны.

Вся необходимая сумма на данный момент собрана. На помощь вновь пришли петербуржцы. Также часть денег удалось собрать благодаря акции #рубльвдень от БФ «Нужна помощь». Не остались в стороне и читатели нашего издания, которые регулярно оказывают поддержку спортсменам.

Кёрлингисты отправятся на соревнования в ближайшие дни – турнир пройдёт с 20 по 23 октября. В благотворительном фонде отметили, что в прошлом году петербургские спортсмены завоевали второе место. В этом году они настроены на золото.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и спортсмены благодарят всех, кто помог, чтобы эта поездка состоялась.