Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.35р
71.05р
20:31 16.10.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
16.10.2019 19:29
Печать

Благодаря читателям «Фонтанки» петербургская команда по кёрлингу на колясках отправится на международный турнир

Команда Санкт-Петербурга по кёрлингу на колясках в ближайшие дни отправиться на международный турнир, который пройдёт в Москве. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей, в том числе и читателей «Фонтанки».


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Напомним, в конце сентября Благотворительны фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился за помощью: петербургским спортсменам необходимо было собрать около 80 тысяч рублей на поездку на международный турнир. Деньги нужны для оплаты проезда, проживания и питания на время участия в соревнованиях. Как рассказали в фонде, далеко не все выезды спортсменов могут быть оплачены из городской казны.

Вся необходимая сумма на данный момент собрана. На помощь вновь пришли петербуржцы. Также часть денег удалось собрать благодаря акции #рубльвдень от БФ «Нужна помощь». Не остались в стороне и читатели нашего издания, которые регулярно оказывают поддержку спортсменам.

Кёрлингисты отправятся на соревнования в ближайшие дни – турнир пройдёт с 20 по 23 октября. В благотворительном фонде отметили, что в прошлом году петербургские спортсмены завоевали второе место. В этом году они настроены на золото.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и спортсмены благодарят всех, кто помог, чтобы эта поездка состоялась.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор