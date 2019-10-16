«Фонд этим не занимается». Глава петербургского филиала «близкого к Кремлю» фонда отрицает получение денег на дискредитацию Навального и ФБК

Руководитель петербургского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог Станислав Еремеев отрицает получение финансирования на работу по дискредитации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и самого оппозиционера. Об этом бывший декан факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев рассказал «Фонтанке» в среду, 16 октября.

«Фонд этим не занимается. Не пойму, откуда у вас такие вопросы возникают. По крайней мере, за время существования фонда и моей работы в нём, а это уже 5 лет как минимум, таких задач перед нами никто не ставил. Ни председатель правления Костин, ни правление фонда. Фонд гражданского общества в его санкт-петербургском исполнении этими задачами не занимался и не занимается», – заявил Еремеев.

При этом глава петербургского филиала фонда, возглавляемого бывшим начальником управления президента России по внутренней политике Константином Костиным, отрицает получение 60 млн рублей в 2018 году, о которых ранее сообщило издание The Insider.





«Это было бы счастье, если бы на самом деле мы получили эти деньги! Мы общественная структура. Я политолог. Коллеги, которые взаимодействуют со мной, используют нас как экспертов. Всё на общественных началах», – отметил Еремеев.

Интервью со Станиславом Еремеевым читайте на «Фонтанке».

Опубликованные The Insider материалы описывают сценарии давления на Навального и его сторонников через провокации с иностранными пожертвованиями и дискредитацию агитации ФБК в соцсетях. Сам Константин Костин в комментарии РБК рассказал, что инициировал проверку возможного взлома своей почты, однако эта информация якобы не подтвердилась.

Публикация в минувший вторник документов из переписки, приписываемой сотрудникам фонда консультанта администрации президента Костина, совпала с обысками у сторонников Навального в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерово, Чебоксарах, Ставрополе, Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Краснодаре, Бийске, Новокузнецке, Новосибирске и Владивостоке.