В Гамбурге готовится к суду бывший охранник концлагеря. Ему вменяют гибель 5230 человек

93-летний житель Германии предстанет перед судом за преступления Второй мировой войны. Бруно Дэй проработал в концлагере меньше года, обвинение считает его причастным к тысячам смертей. Сам он называет себя инструментом системы.

Как сообщает The Guardian, суд в Гамбурге начнёт рассматривать дело Дэя 17 октября, из-за преклонного возраста обвиняемого заседания будут продолжаться не больше двух часов. Дэю исполнилось 93 года, на момент инкриминируемых преступлений ему было семнадцать.

По версии прокуратуры, с августа 1944 года по апрель 1945-го он работал охранником в концентрационном лагере «Штуттгоф», где стал соучастником убийства 5230 заключённых. Практически все они стали жертвами эпидемии тифа в условиях антисанитарии, без доступа к еде, воде и медикаментам. Ещё 200 человек были отравлены газом.

Утверждается, что охранник препятствовал побегу заключённых, что и делает его причастным к массовым убийствам. Как полагает следствие, Дэй мог сражаться на восточном фронте, однако предпочёл работу в концлагере. The Guardian пишет, что обвиняемый сотрудничал со следствием, но соучастником в убийствах себя не считает.





«Какая была польза от моего ухода? Они бы нашли кого-то другого», – цитирует его издание со ссылкой на Die Welt. При этом Дэй признался, что слышал крики заключённых и «наверное знал, что это евреи, которые не совершали преступлений».

Давать показания в суде готовятся двадцать бывших заключённых «Штуттгофа», которые сейчас живут в Америке, Израиле и Польше. Как отмечает The Guardian, Дэй может получить максимум 10 лет лишения свободы, поскольку на момент совершения преступления он был несовершеннолетним.