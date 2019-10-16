Сотрудников посольства США сняли с поезда недалеко от места взрыва ракеты с ядерной установкой «Буревестник»

Американских дипломатов нашли в поезде, который следовал в Северодвинск из ближайшего к полигону ВМФ населенного пункта Ненокса. Наибольшую известность он получил после неудачных испытаний ракеты с ядерной энергетической установкой.

Среди пассажиров поезда Ненокса — Северодвинск выявлены два офицера в звании не ниже полковника и атташе посольства США в России, сообщает 16 октября Рен ТВ. Телеканал называет имена дипломатов и их должности — военно-морской атташе, военный атташе и атташе.

Сам случай произошел 14 октября, уточняют СМИ. Проверка документов застала сотрудников посольства на железнодорожной станции Северодвинск. Судя по сообщениям, они успели совершить путешествие до Неноксы. Этот населенный пункт находится ближе всего к одноименному военному полигону ВМФ. С поезда дипломатов сняли, но после проверки документов отпустили.

Между Неноксой и Северодвинском, по данным РЖД, ежедневно курсируют пригородные поезда, время в пути составляет полтора часа.

При испытаниях новейшего оружия 8 августа произошел взрыв, погибли пять сотрудников Росатома. В США предполагают, что сдетонировала затонувшая ранее ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», а за испытаниями скрывалась операция по подъему ракеты со дна моря на поверхность. Связь взрыва с разработкой «принципально новых образцов техники» подтверждал вице-премьер Юрий Борисов.



