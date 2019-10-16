Volvo представила свой первый электромобиль и новое семейство Recharge

Отныне все электрические модификации автомобилей Volvo будут выходить под общим наименованием Recharge. Первым в этом семействе стал представленный 16 октября электрический кроссовер Volvo XC40 Recharged.

Volvo первой из мировых автопроизводителей объявила о планах электрификации всего модельного ряда и отказа от производства автомобилей только с ДВС, говорится в пресс-релизе компании. Согласно заявлению автопроизводителя, начиная с XC40 все новые модели марки будут электрифицированы, то есть будут либо чисто электрическими, либо гибридами.

Кроме этого, для каждой модели Volvo намерена публиковать информацию об «углеродном следе», то есть о количестве вредных выбросов в атмосферу за все время эксплуатации автомобиля. В первую очередь, это, конечно, касается гибридов, в которых все еще остаются двигатели внутреннего сгорания.

С помощью суббренда Recharge компания Volvo надеется не только стимулировать продажи электромобилей и подключаемых гибридов, но и побуждать владельцев последних больше пользоваться именно электрическим режимом. Для этого Volvo предоставляет всем владельцам подключаемых гибридов целый год бесплатной зарядки батарей.





Все это – часть амбициозной программы шведской компании по снижению вредных выбросов. На первом этапе поставлена задача до 2025 года на 40 процентов сократить выбросы CO2 на каждом производимом автомобиле, с тем чтобы к 2040 году свести вредные выбросы от продукции Volvo к нулю.

XC40 – самый маленький «городской» кроссовер в модельном ряду Volvo. Помимо представленного сегодня электрического варианта, пока что покупателю предоставлен выбор между бензиновыми и дизельными модификациями, а также вариант с подключаемой гибридной установкой.

Напомним, что компания Volvo уже имеет суббренд Polestar, который специализируется на выпуске исключительно гибридных и электрических автомобилей высшего класса. Пока что в «портфеле» марки Polestar всего два автомобиля: гибридное купе Polestar 1 и полностью электрический «фастбэк» Polestar 2, который открыто позиционируется как «конкурент Tesla».

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