«"Яндекс" – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Компания «Яндекс» может потерять ключевых сотрудников и, как следствие, остановить развитие своих сервисов. Такая судьба ждет поисковик в случае принятия закона, который ограничивает участие иностранного капитала в «значимых сайтах».

Своим прогнозом с РБК поделилась генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина 16 октября. По ее мнению, в случае изменения структуры собственников поисковика из компании может уйти большое количество сотрудников. За ними, уверяет Бунина, в иностранных компаниях стоит очередь и интереснее им будет работать за рубежом. В настоящее время отток специалистов составляет около 5%, с такой нагрузкой руководство «Яндекса» справляется. Но в печальном будущем компании, возможно, придется «сворачивать» свои проекты, например «Яндекс.Образование», который занимается подготовкой IT-специалистов.

«Из этого следует, что новые классные сервисы, над которыми мы сейчас работаем, развиваться не будут. А дальше компания превратится в угрюмый, унылый поисковик, в котором можно что-то найти, и все. «"Яндекс" – найдется что-нибудь», – перефразировала слоган компании («"Яндекс" – найдется все») Бунина.

Во втором квартале 2019 года, отмечает РБК, выручка от проектов «Яндекса» («Дзен», «Яндекс.Облако», сервис каршеринга) выросла больше чем на 200 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.





Законопроект о значимых сайтах был внесен в Госдуму летом этого года. Он предполагает ограничение иностранного капитала таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru Group, до 20 процентов. В Минкомсвязи рвение депутатов не оценили и отправили на него отрицательный отзыв.