Роскошные квартиры и дома коррупционеров предложили продавать с торгов. Они слишком хороши для малоимущих

Минэкономразвития представило законопроект, который позволит продавать с торгов дома и квартиры, конфискованные у осужденных за коррупцию чиновников. Сейчас их можно лишь бесплатно передавать для социальных и государственных нужд, но для малоимущих очередников, госпредприятий и учреждений такая недвижимость не всегда подходит.

Как следует из текста документа, опубликованного 16 октября на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов, в законодательство предлагается ввести понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой «возможна исключительно на торгах».

При этом в законопроекте не прописано — как определить, предназначена квартира для торгов или подойдет и малоимущим. Критерии предстоит утвердить правительству.

Из пояснительной записки следует, что с 2015 года по середину 2019-го было конфисковано 49 квартир и домов общей кадастровой стоимостью более 1,1 млрд рублей. И «зачастую такие объекты жилого фонда представляют собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности, которое нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ввиду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений».

Новые нормы могут начать действовать с декабря 2020 года.



