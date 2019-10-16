Театр Дождей ждет новое помещение и надеется получить премию «Фонтанки»

Одним из лидеров в гонке номинантов в категории «Общественное и культурное пространство» стал небольшой «Театр Дождей». Он смог убедить своих многочисленных зрителей дружно принять участие в отборе претендентов, доказав, что действительно нужен им.

Наталья Никитина, художественный руководитель «Театра Дождей» рассказала «Фонтанке», что ждет от будущего, и как поклонники ее театра выражают ему свою признательность.

Как театр чувствует признание горожанами результатов вашей работы?

Наверное, лучшим признанием нашей работы являются постоянные аншлаги в зале, независимо от того, в каком пространстве идут спектакли: на камерной ли сцене Театра Дождей, которая давно стала мала, или в залах Молодежного театра на Фонтанке (на 500 и 300 мест).

Но не только зрительские теплые отзывы, не только полные залы помогают жить и работать и творить. Уже несколько лет существует инициативная группа зрителей, которая делает очень много полезных и важных дел для любимого театра.





Например, считая нас лучшим местом для души и сердца, но понимая всю бедственность положения театра, зрители забили в набат, создали петицию «Дом Дождям», которая наконец помогла ускорить процесс поиска помещения для Театра. Благодаря петиции, собравшей 8000 подписей, и письмам зрителей в Администрацию города, власти пошли навстречу, и сейчас решается вопрос о передаче одного из зданий, к сожалению, не такого большого, как хотелось бы, Театру.

Вопрос нового дома «Театру Дождей» зрители держат на постоянном контроле, и такая поддержка очень много значит. Благодаря ей мы понимаем, что нужны нашему городу, и не только ему, что наше творчество востребовано. Причем востребовано не на уровне развлечения и отдыха, а на уровне важнейших для людей вопросов: воспитания, развития и духовного роста. Мы нужны им для того, чтоб их сердца и души жили, сопереживали, а это — главное. Полные залы и активная включенность в судьбу театра — это и есть Признание.

Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан — как это помогает в работе и как используется в работе?

Обратная связь очень важна! Ведь благодаря ей становится ясно, насколько мы услышаны и поняты, насколько близки и нужны зрителю! Обратная связь дает нам силы, чтобы продолжать творить в наших, мягко выражаясь, непростых условиях, и понимание наших слабых мест, над которыми надо работать. И я от всей души благодарна Фонтанке.ру за прекрасную идею: узнать мнение наших горожан: что именно для них, просто людей, не имеющих власти и права распределения благ, важно и ценно. Ведь искусство должно служить людям... Именно служить, а не обслуживать.

Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

На этот вопрос могу ответить одно: я много лет постоянно читаю сайт Фонтанку.ру. И знаю, что все мои друзья и знакомые тоже читают его. Несомненно, это очень популярный и востребованный сайт, значит, его аудитория разнообразна и репрезентативна. Честно говоря, я не верила в объективность. Теперь верю, потому что мы никогда не занимались ни раскруткой театра, ни тем более накруткой голосов — это против наших правил, а вошли в список номинантов премии — это могло произойти только объективно!





Действительно ли ваш театр по праву может претендовать на звание лучшего общественного пространства в городе? Важно ли это для вас, и много ли вы делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Претендовать на звание ЛУЧШЕГО общественного пространства в Петербурге — музее под открытым небом, городе, в котором, как минимум, есть Эрмитаж и Мариинский театр, — было бы нескромно и глупо. Но мне кажется, что задача премии — привлечь внимание не к тому, что уже общепризнанно, а к новому, но нужному петербуржцам и гостям нашего города явлению культуры. И я счастлива и горда, что «Театр Дождей» вошел в число лидеров номинантов премии «Признание»! Я благодарна всем, кто отдал за нас свой голос!

Важно ли это для нас? Очень важно, ведь это именно та обратная связь, которая говорит нам о том, что мы нужны нашим зрителям, для которых мы «живем, творим, страдаем, в конце концов», как говорил Антон Павлович Чехов.

Что мы делаем, чтобы соответствовать такому статусу? Делаем все, чтобы остаться самими собой, не прогибаясь под изменчивый мир!