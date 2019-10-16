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Бизнес
17.10.2019 14:13
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«Улицам разбитых фонарей» написали финал. Банк Евтушенкова банкротит петербургского производителя сериалов

Арбитраж принял иск люксембургского банка East-West United Bank S.A. с требованиями на 616 млн рублей к «Прогресс-студии», снимавшей кинодетективы «Улицы разбитых фонарей».

«Улицам разбитых фонарей» написали финал. Банк Евтушенкова банкротит петербургского производителя сериалов

Иск о банкротстве ООО «Прогресс-студия», входящего в состав швейцарской компании New Century Distribution GmbH бывшего российского медиамагната Гусинского, зарегистрирован 14 октября. Кинохолдинг, в который помимо петербургской студии входят также московские компании «Форвард-Фильм», «Серебряный экран», «Кинопроизводственный центр» и «Центр кинопроизводства», давно переживает трудные времена. Его контролирует назначенный швейцарским судом внешний управляющий. 

Елена Бартанова, занимавшая должность генерального директора «Прогресс-студии» до сентября 2018 года, рассказала «Фонтанке»: компания остановила деятельность еще в середине 2017 года, когда завершились съемки 16-го сезона «Улиц разбитых фонарей», – предполагалось, что продолжения у теледетектива не будет. «Сейчас работа не ведется, все права на сериал отданы заказчику. Студия выступала только исполнителем, помещений у нее не было, все арендовалось под съемки», – пояснила она. 

По данным СПАРК, в 2017 году выручка «Прогресс-студии» составила 244 млн рублей, чистая прибыль – 4,5 млн. Прошлый год компания завершила с убытком, данные о выручке не публиковались.  

«Улицы разбитых фонарей» – самый продолжительный сериал по эфирному времени в истории отечественного телевидения, всего отснято более 300 часов детектива в 475 эпизодах. Впервые серии по сценариям писателя Андрея Кивинова с обаятельными Мухомором, Казановой, Лариным и Дукалисом были показаны в 1995 году. В мае 2019 года телекомпания НТВ запустила в эфир последний отснятый сезон. 


Как сообщили в пресс-службе НТВ, производством последней части занимались, в том числе, московские компании «Кинопроизводственный центр» и «Форвард-Фильм», которые входят в экосистему Владимира Гусинского. 

«Форвард-Фильм» признали банкротом по искам более чем на 1,1 млрд рублей в 2018 году. Претензии тогда предъявляли Пробизнесбанк, East-West United Bank S.A., столичная налоговая, а также ООО «Серебряный экран». «Прогресс-студия» там проходила в числе третьих лиц. До нее самой первый банкротный иск дошел только сейчас.

Как следует из материалов дела, «Прогресс-студия» и «Кинопроизводственный центр» в 2013 году получили кредит в люксембургском банке на 9 млн долларов, однако не смогли вовремя его вернуть. В декабре 2018 года кредитор обратился в Лондонский международный арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, однако ему отказали. Вместе с тем в сентябре 2019 года петербургская налоговая заблокировала счета «Прогресс-студии» в банке «Санкт-Петербург» и Пробизнесбанке. 

В АФК «Система» «Фонтанке» подтвердили факт подачи иска, однако отказались от обсуждения подробностей.

Владимир Евтушенков и его АФК «Система» – известный инвестор и на рынке кинобизнеса. В 2012 году корпорация вложилась в создание масштабной студии на ул. Генерала Хрулева стоимостью $ 100 млн. В 2019 году корпорация продала контрольный пакет акций АО «Объединенные русские киностудии» за 2 млрд рублей собственной «дочке» – оператору связи МТС. Как сообщили в компании «Объединенные русские киностудии», предприятие занимается производством фильмов, а также сдачей в аренду помещений. На  балансе АО шесть павильонов, киносъемочное оборудование, студия post-production и цех изготовления декораций.

Актер Андрей Зибров, исполнивший одну из главных ролей в 13–15-м сезонах – персонаж Градовикова, говорит, что компания, занимавшаяся производством «Улиц разбитых фонарей», меняла название каждые 3–4 года. 

«Не все кинокомпании это практикуют. Но сегодня кино не зарабатывает деньги. Какой смысл снимать кино в России, если покупательская способность падает, а количество кинотеатров не увеличивается? Заведомо в это уравнение закладываются данные, не выгодные для производства. С 2014 года среднестатистический россиянин победнел, учитывая, что рубль подешевел в два раза. И конечно, человек не идет в кино, а пойдет колбасы купит», – рассуждает актер. 


По данным участников кинорынка, средняя стоимость производства одного эпизода сериала в России варьируется от 500 тыс. до 1,5 млн долларов, однако ценник может быть увеличен в зависимости от сложности локации и известности актеров. 

Писатель и сценарист Андрей Кивинов подчеркнул, что жанр полицейского детектива всегда будет востребован, однако конкретно «Улицы разбитых фонарей» уже давно себя изжили. Как сообщил «Фонтанке» автор детектива, в Москве снимается обновленная версия киносаги под названием «Полицейское братство», в котором заняты главные герои «Улиц» Алексей Нилов, Сергей Селин и Александр Половцев.  

Юлия Куликова

для «Фонтанки.ру»

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