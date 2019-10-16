«Лыбидь» уплыла. Дочь Ротенберга вышла из состава владельцев ТРЦ в Киеве

Дочь российского миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия перестала быть бенефициаром одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева Ocean Plaza. Об этом 16 октября сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным издания, владельцем украинского ТРЦ является ООО «Инвестиционный союз "Лыбидь"». С сентября этого года Лилия Ротенберг больше не числится учредителем владельца 100% уставного капитала «Лыбидя» ООО «Авангард-Виларти».

Кроме того, данные о киевском ТРЦ пропали с сайта российской компании «ТПС Недвижимость» – ей Лилия Ротенберг владеет вместе с бизнесменами Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько. Именно «ТПС» в 2012 году выкупила проект строительства торгового центра Ocean Plaza в Киеве. Сделка оценивалась в 280 – 350 млн долларов.

Возможным покупателем ТРЦ «Интерфакс» называет группу UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого. В самой группе информацию о приобретении Ocean Plaza не подтвердили и не опровергли.



