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Авто
16.10.2019 18:45
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«Не верьте Google Maps». Итальянским властям слишком дорого спасать туристов, заплутавших из-за навигатора

Власти коммуны Баунеи в Сардинии (Италия) попросили жителей и туристов не пользоваться Google Maps после того, как люди стали застревать на непроходимых дорогах или теряться, следуя указаниям приложения.

Как сообщает 16 октября TJ со ссылкой на местные СМИ, за 2018 год аварийные службы спасли 144 человека, которые заблудились в узких горных перевалах. Часто туристы сворачивают с пути в поисках «тайных» пляжей, откуда невозможно выбраться без помощи спасателей. Последней каплей стал случай, когда двое на Porsche застряли в горной цепи Супрамонте – они искали пляж с белым песком.

Мэр Баунеи Сальваторе Корриас сетует, что спасательные операции в отдалённых районах слишком дорогостоящие, а платят за них местные жители – c туристов денег за спасение не берут. Приезжим глава коммуны советует воспользоваться «старыми добрыми бумажными картами» или нанимать местных гидов.

Поэтому власти решили разместить вдоль дорог и троп предостерегающие надписью: «Не следуйте указаниям Google Maps».




 

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