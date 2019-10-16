При заезде на КАД опрокинулась фура, перекрыв полосы. Прилетал вертолёт

ДТП с фурой вечером 16 октября частично перекрыло движение на развязке КАД с Московским шоссе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17:10 на съезде из Санкт-Петербурга (с Московского шоссе) на внешнее кольцо опрокинулся грузовой автомобиль. По предварительной информации, водитель, двигаясь по съезду, не справился с управлением.

Очевидцы посчитали, что в аварии есть серьезно пострадавшие. «Видимо, в тяжёлом состоянии: вертолёт реанимации прилетел», – предполагает Ирина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Ивана, две неотложки приехали; одна уехала, вторая стоит.





В отделе пропаганды УГИБДД при этом сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Занята половина проезжей части съезда, однако сильного затора на участке нет, отмечает пресс-служба учреждения. Действительно, на «Яндекс.Карте» видно, что этот участок относительно свободный, хотя пробок сейчас в городе много – 8 баллов.

«На место направлены представители эксплуатирующей дорогу организации, усиленные специализированной техникой для ликвидации последствий ДТП. Претензий к дорожным органам нет», – подчёркивают в Упрдоре.