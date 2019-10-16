Вымирающий вид: Минздрав зафиксировал снижение численности алкоголиков на 40%

Министерство здравоохранения заявило, что число зависимых от алкоголя россиян за 10 лет снизилось почти на 40%. А потребление спиртосодержащих напитков снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в прошлом году.

«По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм) с 2008 по 2017 гг. сократилось на 37% – с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (с 1,46 % до 0,88 % населения)», – сообщает 16 октября пресс-служба министерства.

Следствием стало снижение заболеваемости алкогольными психозами в 2,2 раза – с 70,4 до 32 на 100 тыс. населения, отмечают в министерстве. А глава Минздрава Вероника Скворцова анонсировала, что планируется разработка новых эффективных популяционных мер мотивации граждан к здоровому образу жизни как информационного, так и регуляторного характера.

Ранее и Всемирная организация здравоохранения заметила, что русские стали меньше пить. По мнению ВОЗ, дорогая водка существенно способствует росту продолжительности жизни.



