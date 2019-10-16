Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.35р
71.05р
22:26 16.10.2019
Расширенный поиск

Авто
16.10.2019 21:10
Печать

В Австралии хотят разгрузить дороги, уменьшив ширину полос

Австралийский научно-исследовательский институт Граттан, расположенный в Мельбурне, предложил неожиданное решение проблемы перегруженности городских и междугородних магистралей – сужение полос движения. Поскольку институт занимается исследованиями в интересах государственных и политических кругов, к этому казалось бы парадоксальному предложению власти могут отнестись с интересом.

По мнению ученых, сужение полос движения может привести к использованию более компактных автомобилей (что хорошо для экологии), увеличению числа полос и улучшению общей безопастности на дорогах, пишет австралийская News.Com. Как один из вариантов авторы идеи предлагают сделать на дорогах полосы разной ширины – для транспорта разных габаритов.

В Австралии так же, как и в США, популярны большие SUV и пикапы. Причем в среднем в них, как правило, ездят один-два человека – водитель и пассажир, машина же при этом занимает много места на дороге и потребляет много горючего. Более узкие полосы могут стимулировать австралийцев чаще использовать более компактные и более экономичные автомобили.

В настоящее время средняя ширина автомобилей в Австралии составляет 1,9 метра, пишет News.Com. Это больше, чем в других странах. В Европе, к примеру, ширина таких городских автомобилей, как Fiat 500 или Renault Twingo, всего лишь 1,6 метра, а очень популярные в Японии «кей-кары» вообще имеют стандартную ширину полтора метра. Самой продаваемой машиной в Австралии является пикап Toyota Hilux шириной 1,85 метра.


По плану, предложенному учеными, на многополосных магистралях ширину полос можно немного уменьшить, за счет чего может быть организована еще одна более узкая полоса с краю дороги. Эта полоса будет предназначаться специально для субкомпактных автомобилей и мотоциклов.

Стандартная ширина полосы в Австралии составляет 3,5 метра и уменьшение ее до 2 метров 85 сантиметров, по мнению авторов проекта, никак не скажется на пропускной способности, но зато на четырехполосной дороге позволит организовать еще одну полосу двухметровой ширины.

Естественно, что такие планы вызвали немедленную реакцию со стороны национальной ассоциации автомобилистов Австралии (NRMA), которая выступила резко против, назвав эти планы «неспособными решить никакие проблемы перегруженности дорог». Одновременно ассоциация выступила в защиту владельцев больших кроссоверов и пикапов, заявив, что люди имеют весомые причины покупать такие автомобили.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      16.10.2019 17:38

      Жилой комплекс бизнес-класс «Сосновка» введен в эксплуатацию

      АО «Cпециализированный застройщик «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка», расположенного в Выборгском районе на проспекте Тореза, д. 77, корп. 1, у границы с одноименным парком.
      ГК «Полис Групп»
      16.10.2019 16:02

      Эксперты ГК «Полис Групп»: У Ленинградской области высокий инвестиционный потенциал

      Ленинградская область заняла первое место по вводу жилья в России. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.
      предоставлено компанией ARKAN
      16.10.2019 14:12

      Угнанный Hyundai Tucson вернулся к владельцу

      Утром 14 октября на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Hyundai Tucson и сообщил, что его автомобиль пропал с места парковки на севере Петербурга.
      pixabay.com
      16.10.2019 13:36

      7 ноября - круглый стол «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»
      Setl City
      16.10.2019 12:59

      «Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в Московском районе от 2,6 млн рублей

      Компания вывела в продажу новые секции в корпусе 1.2 проекта «Зеленый квартал» в Московском районе. Дом сдается в первой половине следующего года: это хороший вариант для покупателей, которым важно переехать как можно скорее.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.10.2019 12:29

      20 октября – Ярмарка готовых квартир в «Новом Оккервиле»

      20 октября с 11:00 до 17:00 на Представительстве в «Новом Оккервиле» пройдет Ярмарка готовых квартир.
      Glorax Development
      16.10.2019 11:52

      Последние квартиры с предчистовой отделкой в Golden City

      В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 11:02

      Группа «Эталон» открыла продажи квартир в новом проекте «Квартал Che»

      Группа «Эталон» объявляет о старте продаж нового проекта бизнес-класса «Квартал Che», который будет возведен в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.10.2019 10:59

      Объем продаж недвижимости бизнес-класса «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге вырос почти вдвое

      ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила операционные результаты за девять месяцев 2019 года.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 10:34

      Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 26% за 9 месяцев 2019 года

      Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за девять и три месяца, завершившиеся 30 сентября 2019 года, на основе управленческой отчетности Компании.
      shutterstock.com
      15.10.2019 18:00

      Центр развития – на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».
      Setl City
      15.10.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

      Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.