В Австралии хотят разгрузить дороги, уменьшив ширину полос

Австралийский научно-исследовательский институт Граттан, расположенный в Мельбурне, предложил неожиданное решение проблемы перегруженности городских и междугородних магистралей – сужение полос движения. Поскольку институт занимается исследованиями в интересах государственных и политических кругов, к этому казалось бы парадоксальному предложению власти могут отнестись с интересом.

По мнению ученых, сужение полос движения может привести к использованию более компактных автомобилей (что хорошо для экологии), увеличению числа полос и улучшению общей безопастности на дорогах, пишет австралийская News.Com. Как один из вариантов авторы идеи предлагают сделать на дорогах полосы разной ширины – для транспорта разных габаритов.

В Австралии так же, как и в США, популярны большие SUV и пикапы. Причем в среднем в них, как правило, ездят один-два человека – водитель и пассажир, машина же при этом занимает много места на дороге и потребляет много горючего. Более узкие полосы могут стимулировать австралийцев чаще использовать более компактные и более экономичные автомобили.

В настоящее время средняя ширина автомобилей в Австралии составляет 1,9 метра, пишет News.Com. Это больше, чем в других странах. В Европе, к примеру, ширина таких городских автомобилей, как Fiat 500 или Renault Twingo, всего лишь 1,6 метра, а очень популярные в Японии «кей-кары» вообще имеют стандартную ширину полтора метра. Самой продаваемой машиной в Австралии является пикап Toyota Hilux шириной 1,85 метра.





По плану, предложенному учеными, на многополосных магистралях ширину полос можно немного уменьшить, за счет чего может быть организована еще одна более узкая полоса с краю дороги. Эта полоса будет предназначаться специально для субкомпактных автомобилей и мотоциклов.

Стандартная ширина полосы в Австралии составляет 3,5 метра и уменьшение ее до 2 метров 85 сантиметров, по мнению авторов проекта, никак не скажется на пропускной способности, но зато на четырехполосной дороге позволит организовать еще одну полосу двухметровой ширины.

Естественно, что такие планы вызвали немедленную реакцию со стороны национальной ассоциации автомобилистов Австралии (NRMA), которая выступила резко против, назвав эти планы «неспособными решить никакие проблемы перегруженности дорог». Одновременно ассоциация выступила в защиту владельцев больших кроссоверов и пикапов, заявив, что люди имеют весомые причины покупать такие автомобили.