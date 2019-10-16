Автобус разбился о дерево в Риме, пострадавших – десятки. Что стало с салоном, показали на видео

В результате наезда пассажирского автобуса на дерево в Риме 16 октября пострадали как минимум 29 человек.

Как сообщает Roma.Fanpage.it, девять пострадавших, в том числе водитель, находятся в тяжёлом состоянии, но их ранения не опасны для жизни. 14 человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По данным Repubblica, пострадали в общей сложности около 40 человек.





Il Messaggero пишет, что пока обсуждаются разные версии ДТП. Возможно, водителю стало плохо, его ослепило солнце, или он отвлёкся на смартфон. По информации Repubblica, следов алкоголя и наркотиков в его организме не нашли; конфискован его телефон.

Журналисты сняли на видео салон автобуса после аварии и процесс эвакуации транспорта.

Разбившийся автобус ходил по маршруту, соединяющему окраинные кварталы с центральным вокзалом Термини. Движение по улице пришлось перекрыть, в том числе для того, чтобы срубить дерево, которое после аварии стало небезопасно.

Похожая авария произошла сегодня в России – в Чебоксарах. Там также правым бортом в столб влетел троллейбус. Пострадали, по разным данным, от 14 до 17 человек.